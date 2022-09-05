Рф назвала условие для возобновления работы «Северного потока-1»

В москве* назвали причину, по которой якобы возникли проблемы с прокачкой газа по трубопроводу «Северный поток», в результате чего его работа была остановлена.

В конце августа россия перекрыла вентиль газопровода «Северный поток-1», пытаясь усилить давление на ЕС. И теперь в москве заявили, что возобновить его работу могут при условии снятия санкций.

Об этом заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков в интервью росСМИ.

По его словам, проблемы в прокачке возникли из-за того, что против россии и ряда компаний были введены санкции западными государствами, в частности Германией и Великобританией.

песков отметил, что сейчас якобы остался только один агрегат, но и в его работе есть «сбои», а провести ремонт россия не может из-за ограничений, которые были на нее наложены из-за агрессии против Украины.

Пресс-секретарь президента рф рассказал, что сейчас работа «Северного потока» держится на одном агрегате, но ему тоже нужно техническое обслуживание.

Он обвинил западные страны в том, что своими санкциями против рф они довели ситуацию до такого состояния.

«Курсор» писал ранее, что по словам главы Еврокомиссии Эрика Мамера, решение рф остановить газопровод «Северный поток-1» является циничным и в первую очередь демонстрирует то, что «Газпром» — ненадежный поставщик.

Еще мы писали, что представитель Совета нацбезопасности при президенте США Джо Байдене также прокомментировал остановку «Северного потока-1», отметив, что такое решение рф не вызывает удивления.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!