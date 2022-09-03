Появилась реакция Белого дома на остановку «Северного потока-1»

Представитель Совета нацбезопасности при президенте США Джо Байдене также прокомментировал остановку «Северного потока-1», отметив, что такое решение рф* не вызывает удивления.

В Белом доме отреагировали на полную остановку газопровода «Северный поток-1» и подчеркнули, что со стороны российской федерации такое решение неудивительное, поскольку она продолжает использовать энергию как инструмент давления на ЕС.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности при американском президенте Джо Байдене.

В США отметили, что продолжают сотрудничать с Европой, чтобы обеспечить наличие достаточных запасов газа. В результате приложенных усилий европейские хранилища будут заполнены до критического зимнего отопительного сезона. Но пока их недостаточно, поэтому работа над решением этой проблемы продолжается.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация остановила «Северный поток-1» якобы через утечку масла и необходимость в ремонте.

Еще мы писали, что по словам главы Еврокомиссии Эрика Мамера, решение российской федерации остановить газопровод «Северный поток-1» является циничным и в первую очередь демонстрирует то, что «Газпром» — ненадежный поставщик.

Напомним, что Европейский союз достиг соглашения о том, как сократить потребление газа странами-членами на 15 процентов и уменьшить их зависимость от российских поставок.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!