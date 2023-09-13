Рф ночью атаковала Одесскую область ударными дронами, есть "прилеты"

Повреждена припортовая и гражданская инфраструктура.

В ночь на среду, 13 сентября, российские оккупационные войска атаковали в очередной раз Одесскую область ударными БПЛА. В результате происшествия ранения получили шесть человек.

Об этом на своем Telegram-канале рассказал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По его словам, путинские солдаты направили несколько групп дронов на Измаильский район, и к сожалению, некоторые воздушные объекты достигли своей цели. В результате "прилета" повреждения получила как припортовая, так и гражданская инфраструктура. На месте произошел пожар, шесть человек были травмированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще трое получили ранения средней степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь.

На месте продолжают ликвидацию последствий вражеских ударов.

По предварительным данным, над Одесским регионов украинскими средствами ПВО было уничтожено 32 "Шахеда". Воздушная тревога в области была отменена только около пяти часов утра.

"Курсор" писал ранее, что власти Мариуполя, который в настоящее время находится под контролем военных российской федерации*, показали новые кадры из оккупированного города. Мариуполь, который ранее впечатлял своей красотой, превратился в руины, на кадрах видны разрушенные дома и изувеченные улицы города.

Еще мы писали, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают эффективно уничтожать технику российской армии. В понедельник, 11 сентября, им удалось нанести удар по вражеской базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Напомним, что россияне сталкиваются на фронте в Украине с определенными трудностями, помимо того, что они жалуются на нехватку боеприпасов, у них начались проблемы и с другими поставками.