Рф сбросила управляемую авиабомбу на Купянск в Украине — подробности трагедии

Три человека погибли в результате атаки в Купянске.

По меньшей мере три человека погибли в результате атаки рф* на город Купянск на северо-востоке Украины сегодня во вторник, сообщил региональный чиновник.

«Сегодня противник атаковал город Купянск управляемой авиабомбой», — сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в приложении Telegram.

В сообщении он также добавил, что на месте работают экстренные службы.

Отметим также, что, по данным местных властей Львова и Херсона, сегодня в результате атак рф на украинские города погибли два человека.

Россия нанесла удар беспилотниками по трем промышленным складам в западноукраинском городе Львов рано утром во вторник, вызвав огромный пожар и убив по меньшей мере одного человека.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что под завалами было обнаружено тело мужчины, который работал на одном из складов. Он добавил, что на складах хранились окна, бытовая химия и гуманитарная помощь.

Российские силы также обстреляли южный город Херсон, в результате чего был убит полицейский и ранены двое мирных жителей в троллейбусе, сообщил глава военной администрации города.

В ВВС Украины заявили, что рф запустила в общей сложности 30 беспилотников и одну баллистическую ракету «Искандер» в ходе атак на Украину за ночь и раннее утро, и что 27 из них были сбиты.

В Кривом Роге из-за удара загорелась высотка, повреждены фасады трех зданий. Славянск также подвергся удару, о жертвах не сообщается.

Курсор писал, что российский оккупант колоритно пожаловался товарищу на то, чем рф воюет против Украины.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!