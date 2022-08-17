Российская кибератака на Энергоатом: запущено больше семи миллионов ботов

Украинская организация, контролирующая атомную отрасль, была подвержена хакерской атаке рф. Около 7,25 млн ботов три часа симулировали посещение сайта, а пользователи даже не заметили сбоев в его работе.

Российские хакеры совершили беспрецедентную кибератаку на официальный сайт Энергоатома, украинского государственного предприятия атомной отрасли.

Об этом сообщили во вторник представители Энергоатома.

В официальном заявлении говорится: «Сегодня, 16 августа 2022 года, произошла самая мощная с начала полномасштабного вторжения рф* хакерская атака на официальный сайт ГП Энергоатом. Его атаковали с территории россии».

Сообщается о причастности так называемой «народной киберармии», которая с помощью 7,25 млн ботов на протяжении трех часов симулировала сотни миллионов просмотров главной страницы компании.

Энергоатом прокомментировал ситуацию и пояснил, что атака не оказала существенного влияния на работу сайта, а для пользователей и вовсе осталась незаметной.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!