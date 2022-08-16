Россияне бегут из Крыма: на Керченском мосту зафиксирован рекордный траффик

Недавние взрывы авиабазы, электростанций и складов боекомплектов в Крыму вынудили россиян экстренно эвакуироваться с небезопасного полуострова.

После взрывов во вторник в Крыму на нескольких военных объектах армии рф* зафиксирован рекордный суточный трафик на главной транспортной артерии с оккупированного полуострова в россию.

За прошедшие сутки по мосту в обе стороны проехали около 38,3 тысячи автомобилей.

Российские СМИ сообщили, что предыдущий рекорд был поставлен в августе 2020 года и составил 37,4 тысячи машин.

Огромные пробки фиксируются в последние дни перед мостом на выезд из Крыма, иногда до 25 км длиной.

Также огромные очереди стоят на вокзале в Симферополе, где толпы людей не могут уехать и в ожидании чуда просто сидят на улицах с сумками.

Ранее «Курсор» писал, что минобороны россии назвало причину взрывов на оружейных складах в Крыму. Министерство обороны россии* заявило, что пожар, вызвавший взрывы на складе боеприпасов в аннексированном москвой Крыму, был вызван актом «саботажа».

Ранее Курсор писал о ЧП в Крыму: момент взрыва под Джанкоем попал на видео. Город Джанкой – это своеобразные ворота в Крым. Там очень большая железнодорожная станция, через которую перебрасывают и войска, и боеприпасы, и технику.

«Задело» поезда на Крымском мосту: появились новые подробности взрыва возле Джанкоя. По сообщениям СМИ, взрыв в Джанкое был настолько мощным, что это «задело» поезда на «Крымском мосту».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!