После синхрона главы минэкономразвития в эфире появились кадры польского города Эльблонг из дрона.

Российский пропагандистский телеканал "россия-1" проиллюстрировал сюжет о городе калининграде* кадрами из польского города Эльблонг.

Видео публикует YouTube-канал Всего по немногу.

Так, в выпуске новостей появился сюжет, посвященный обсуждению российским диктатором владимиром путиным с правительством программы социально-экономического развития калининграда.

Сначала в сюжете показали видео из калининграда, но после вставки с комментарием главы минэкономразвития в эфире появились кадры польского города Эльблонг из дрона.

Автор сюжета, демонстрируя кадры из калининграда и Эльблонга, отметил, что «большое внимание уделили развитию особой калининградской экономической зоны, которая позволяет региону оставаться конкурентоспособным даже в условиях западных санкций».

Как сообщал Курсор, во временно оккупированных регионах Херсонской области Украины замечен пропагандистский баннер с лозунгом "Дети, кухня, церковь!" Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал Крымский ветер.

СМИ отмечает, что это - аналог классического немецкого лозунга "Kinder, Küche, Kirche" ("Дети, кухня, церковь") или 3K, описывающего основные представления о социальной роли женщины в германской консервативной системе ценностей. Автором данной аллитерации принято считать кайзера Вильгельма II.

Напомним, что в июле российская пропаганда заявила о готовности Украины отдать оккупированные территории рф*. Соответствующее заявление якобы сделал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Также мы сообщали, что российская пропаганда занялась дискредитацией «вагнеровцев». В рф уверяют, что мощь «вагнеровцев» явно преувеличена, что подтверждают некоторые факты.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!