Российские депутаты рвутся на войну в Украине

По словам секретаря генерального совета партии «единая россия» андрея турчака, четверо депутатов государсвенной думы хотят пойти на войну в Украине.

По его словам, он получил обращения с просьбой отправить их «служить в составе вс россии» от единороссов дмитрия хубезова, виталия милонова, дмитрия Саблина и сергея сокола.

Турчак отметил, что милонов, саблин и хубезов с первых дней вторжения «работают на Донбассе и спасают мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами, что такое борьба за право быть русским».

Ранее турчак заявил, что Херсон навсегда будет россией.

На оккупированных россией территориях начались псевдореферендумы: как это происходит. Для обеспечения нужных результатов референдумов придуман план поквартирного обхода граждан. По домам украинцев начали ходить представители властей рф в сопровождении военных с автоматами.

Ранее Курсор писал, что в днр/лнр торопятся с референдумом: ВСУ может не дать им такого шанса.

Также мы информировали, что в панике и спешке оккупанты пытаются подкупить людей ради «референдумов».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!