На оккупированных россией территориях начались псевдореферендумы: как это происходит

Для обеспечения нужных результатов референдумов придуман план поквартирного обхода граждан. По домам украинцев начали ходить представители властей рф в сопровождении военных с автоматами.

В четырех оккупированных областях Украины — Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской — российские ставленники приступили к проведению референдума о присоединении к россии*.

Эти референдумы подверглись резкой критике со стороны западных стран, назвавших их средством незаконной аннексии территорий. США, Франция, Великобритания, Евросоюз предупредили, что не признают результатов этих псевдореферендумов.

С вечера четверга на оккупированных территориях пропала связь. По квартирам начали ходить представители властей рф в сопровождении военных с автоматами. Они носят бланки голосования и считают нормальным голосование под дулом автоматов. Также есть информация, что одновременно с референдумом могут вручать повестки, поскольку кураторы из рф поставили план — собрать по 3000 человек в рамках мобилизации.

Поскольку из захваченных городов Мелитополя и Херсона выехало больше 50% населения, оккупантам пришлось завезти подставных лиц. Сообщается, что в Мелитополь на двухэтажных автобусах завозят гастролеров из Крыма. Расселяют актеров погорелого театра по общежитиям вузов, в гостинице «Мелитополь», на ряде бюджетных объектов.

С 23 сентября пять бригад в составе членов теркомиссий и полицаев отправятся с урнами по домам и квартирам. Обходить будут с 8 утра до 8 вечера. И так будет продолжаться 4 дня. 27 сентября фейковое голосование с подставными лицами и ярыми любителями русского мира на камеру пропагандистов путина будут изображать активность на участках. А уже 28 сентября начальник военно-гражданской администрации Е. Балицкий объявит предварительные «итоги голосования».

При этом сами же коллаборанты уже заявляют, что результаты известны заранее. И рассказали, что последует за этим.

Ранее Курсор писал, что в днр/лнр торопятся с референдумом: ВСУ может не дать им такого шанса.

Также мы информировали, что в панике и спешке оккупанты пытаются подкупить людей ради «референдумов».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!