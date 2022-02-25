Российские диверсанты добрались до Киева

В министерстве обороны Украины сообщили, что российские диверсанты смогли добраться до северного района Киева. Людей попросили готовить коктейли Молотова.

Министерство обороны Украины предупредило жителей Киева о развертывании российских диверсантов в районе Оболони.

Жителей города попросили, чтобы они готовили зажигательные смеси, для того, чтобы обезвреживать противника в случае обнаружения.

Мирным жителям в минобороны посоветовали не покидать дома.

Также в сети появилось видео, на котором российская военная техника въезжает на Оболонь.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что украинские военные остановили превосходящие силы оккупанта на рубеже реки Тетерев.

Кроме того, Курсор сообщал, что украинские военные попали в стоянку самолетов в Ростовской области.

Еще напомним, что под Гостомелем сожгли колонну российской военной техники.

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