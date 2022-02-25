Украинские военные остановили превосходящие силы оккупанта на рубеже реки Тетерев

ВСУ ведут бои в районе пгт Иванков и Дымера. Украинские защитники смогли остановить превосходящие силы российских оккупантов.
Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин начал «военную операцию» в Украине. Россия атаковала Украину сразу с нескольких направлений, однако украинские военные дают достойный отпор. За первый день войны, по разным оценкам, оккупанты понесли потери в более 500 человек. Было сбито 7 самолетов, уничтожено большое количество военной техники РФ.
Ранее редакция нашего сайта писала, что в Ровно российские оккупанты ракетами обстреляли аэропорт.
Кроме того, Курсор сообщал, что Владимир Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации.
Еще напомним, что Россия ударила по Киеву ракетами, из-за попадания ВПН вспыхнула многоэтажка.
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