Украинские военные остановили превосходящие силы оккупанта на рубеже реки Тетерев

Украинские защитники продолжают вести бой за свою землю. Российские оккупанты пытаются выйти к Киеву, однако ВСУ не даем им этого сделать.

ВСУ ведут бои в районе пгт Иванков и Дымера. Украинские защитники смогли остановить превосходящие силы российских оккупантов.

Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин начал «военную операцию» в Украине. Россия атаковала Украину сразу с нескольких направлений, однако украинские военные дают достойный отпор. За первый день войны, по разным оценкам, оккупанты понесли потери в более 500 человек. Было сбито 7 самолетов, уничтожено большое количество военной техники РФ.

Ранее редакция нашего сайта писала, что в Ровно российские оккупанты ракетами обстреляли аэропорт.

Кроме того, Курсор сообщал, что Владимир Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации.

Еще напомним, что Россия ударила по Киеву ракетами, из-за попадания ВПН вспыхнула многоэтажка.

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