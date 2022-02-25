Зеленский предложил членам «Бухарестской девятки» создать антивоенную коалицию

«Совместно мы должны посадить Россию за стол переговоров. Мы нуждаемся в антивоенной коалиции», – сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский заявил в необходимости создания антивоенной коалиции.

«Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Я обсудил это с Анджеем Дудой (президентом Польши). Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно мы должны посадить Россию за стол переговоров. Мы нуждаемся в антивоенной коалиции», – сообщил президент Владимир Зеленский в Твиттере.

Ранее редакция нашего портала писала, что украинские военные остановили превосходящие силы оккупанта на рубеже реки Тетерев.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Ровно российские оккупанты ракетами обстреляли аэропорт.

Еще напомним, что российская организация «Комитет солдатских матерей» заявила о том, что на войну с Украиной привлекаются солдаты-срочники. Многие из них новобранцы, которые даже не успели пройти соответствующую военную подготовку. Их заставляют подписывать контракты насильно. По российским законам, отправлять срочников на войну нельзя, если не прошло и четырех месяцев после начала службы.

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