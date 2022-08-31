Российские оккупанты отказались оформлять спецпропуска для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

«Правительство» оккупированной части Запорожской области заявило, что не будет делать специальные пропуска участникам миссии МАГАТЭ, чтобы те быстро попали на ЗАЭС.

С таким заявление выступил коллаборант и называющий себя членом главного совета оккупированной Запорожской области Владимир Рогов. Также российские журналисты утверждают, что на оккупированных территориях ожидают прибытия миссии уже утром четверга, 1 сентября.

«Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на освобожденную часть Запорожской области. Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут. А могли бы безопасно, быстро и без препонов добраться из *россии через освобожденную территорию», – написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что рф* «может поставить своеобразный спектакль» во время миссии Магатэ. Он добавил, что на ЗАЭС уже прибыли российские пропагандисты.

Также «Курсор» рассказывал о заявлении Офиса президента Украины, согласно которому оккупанты обстреливают коридоры приезда миссии МАГАТЭ.

Кроме этого, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Керби предложил остановить работу ядерных реакторов на Запорожской АЭС. Он также утверждает, что россия* за счет размещения оружия и солдат фактически милитаризировала электростанцию, на которой даже сейчас работают украинцы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!