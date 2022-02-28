В Иванкове Киевской области российские оккупанты сожгли историко-краеведческий музей.
Об этом написали на телеграм-канале Верховна Рада.
«Ну вы же понимаете, что это и есть нацизм, фашизм и уеба.ство в одном флаконе», — написали админстраторы канала.
Также в сети показали видео, на котором видно, как горит здание музея.
Ранее редакция Курсора сообщала, что спортивные санкции могут стать для Путина значительным и болезненным ударом.
Кроме того, мы писали, что в Киеве заявили, что информация о полном окружении города — ложь.
Еще напомним, что аэропорт в украинском Житомире обстреляли со стороны Беларуси.
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