В Иванкове Киевской области российские оккупанты сожгли историко-краеведческий музей

Российские оккупанты готовы пойти на любые военные преступления. Видно, что они готовы убивать не только украинских солдат и мирных жителей, но и хотят уничтожить культуру Украины.

В Иванкове Киевской области российские оккупанты сожгли историко-краеведческий музей.

Об этом написали на телеграм-канале Верховна Рада.

«Ну вы же понимаете, что это и есть нацизм, фашизм и уеба.ство в одном флаконе», — написали админстраторы канала.

Также в сети показали видео, на котором видно, как горит здание музея.

Ранее редакция Курсора сообщала, что спортивные санкции могут стать для Путина значительным и болезненным ударом.

Кроме того, мы писали, что в Киеве заявили, что информация о полном окружении города — ложь.

Еще напомним, что аэропорт в украинском Житомире обстреляли со стороны Беларуси.

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