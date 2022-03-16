Российские оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на театр в Мариуполе

Войска оккупантов не прекращают беспощадно бомбить Мариуполь, убивая тысячи мирных жителей, стирая город с лица земли. Большинство зданий уже разрушены или сгорели. Люди живут без отопления и электричества. Также в городе огромные проблемы с продуктами, так как русские военные не пропускают гуманитарный конвой и препятствуют эвакуации.

Сегодня россияне совершили очередной ужасный и безнравственный поступок — они сбросили сверхмощную бомбу на Драмтеатр, где пряталось огромное количество жителей Мариуполя.

Помочь людям, которые оказались в ловушке невозможно, так как в городе ведутся бои и оккупанты не пускают спасателей.

Количество погибших и раненых неизвестно.

В сети появились первые фото разрушенного театра.

«Курсор» писал ранее, что в украинском Чернигове оккупанты убили 10 человек, стоявших в очереди в магазин.