Российские солдаты воруют тепловизоры и отправляют их домой — перехват ГУР

В Херсонской области Украины командир батальона вооруженных сил российской федерации* жалуется на массовые кражи военного имущества российскими солдатами, в частности, тепловизоров.

Соответствующую аудиозапись в Facebook выложила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

На записи слышно, как один россиянин, общаясь с другим, советует ему по возможности брать ночник или «тепляк» (тепловизор) себе.

«Независимо от личного состава даже свой, личный. Он понадобится. И никогда не давай его солдату. Лучше сам в бой. Потому что все они только … домой отправляют! Здесь «тепляков» пошло налево…», – слышно на записи.

Собеседник по имени Дмитрий удивился этому и назвал тех военных из рф, которые так поступают, «тварями».

«Да крысы»! За руку ловил лично. Животные. А потом говорят: «А дайте нам еще «тепляк». «Да иди ты», – я прямо так и говорю. Мне даже если будут предлагать – я откажусь от них. Мне предлагают – я от них отказываюсь», – сказал оккупант.

Как сообщал Курсор, в сети опубликовано видео, в котором россиянка объявила сбор средств и просит население жертвовать на тепловизоры для оккупантов. По ее мнению, тепловизоры необходимы российским оккупантам для обогрева.

Также Курсор информировал о том, что в телефонном разговоре оккупант из рф рассказал своей матери о «скотском» отношении к раненым, в частности его раненого бросили под деревом.