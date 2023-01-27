Российские военные скрывают огромные потери с помощью мобильных крематориев: тела даже не идентифицируют

Командование войск рф* скрывает большие утраты личного состава. Для этого тела погибших солдат сжигают в мобильных крематориях, никто не проводит их идентификацию и учет.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Телеграме.

Украинская разведка выяснила, в тылу передовых позиций оккупантов отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев. Кремации проходят регулярно и носят массовый характер. Родным и близким погибших, конечно же, ничего не говорят.

Маляр добавила, что таким образом российское командование скрывает огромные потери личного состава и продолжает применять «традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и обещанных компенсаций». Погибших солдат таким образом объявляют пропавшими без вести и об их судьбе родным и близким так ничего доподлинно не будет известно.

«Курсор» писал ранее, что война, которую российская федерация развязала на территории Украины, длится уже почти год и сроки ее завершения зависят, в частности от поставок вооружения ВСУ.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать не только технику российской федерации, но и ее авиацию. В последнее время оккупанты стали чаще применять ее на Донбассе и на это есть причина.

26 января российская федерация совершила очередной массированный удар по территории Украины. В некоторых городах были зафиксированы «прилеты». В результате обстрелов погибли по меньшей мере 11 человек.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!