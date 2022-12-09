Российские войска обстреляли Херсон: снаряды попали в детскую больницу

Оккупанты 68 раз обстреляли территорию Херсона и области, пострадали 8 человек.

Об этом сообщили в офисе президента Украины.

Российские войска стреляли из минометов, артиллерии, танков и РСЗО. Попали по жилым кварталам, частным и многоэтажным домам, а также попали в больницу, разрушив детское отделение.

В результате обстрела ранены 8 человек. Об их состоянии и характере травм не сообщили.

Ранее Курсор сообщал, что стало известно, куда планирует бежать путин в случае поражения рф в войне. Российская федерация*, которая планировала захватить Киев «за три дня», уже подготовила секретный план по эвакуации российского диктатора владимира путина.

«Курсор» писал ранее, что по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, россию после проигрыша в войне ждет не слишком красочное будущее, потому что в стране начнет процветать алкоголизм и преступность.

Напомним, российский суд обязал жителя мурманска финансировать Вооруженные силы Украины.