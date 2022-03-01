Российские войска собираются выйти из Херсона при помощи заложников

Глава области Геннадий Лагута сообщил, что Херсон и область остаются под контролем ВСУ. Однако в Херсоне могут скрываться российские диверсанты.

Есть вероятность того, что российские военные в Херсоне могут использовать мирных жителей для того, чтобы безопасно покинуть город.

По словам Геннадия Лапуты, область и сам город не оккупирована и не сдана захватчикам. Предполагается, что российские военные скрываются в Херсоне, так как боятся, что ВСУ их уничтожат.

Так, военные РФ ходят по районам.

При этом, Лапута также рассматривает возможность организации зеленого коридора для того, чтобы эвакуировать мирных жителей. Однако на данный момент в городе никакой эвакуации не проводится.

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