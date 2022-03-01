Восемь человек погибло в результате российского удара по жилому дому в Харькове

Российские войска сегодня атаковали один из спальных районов Харькова, в результате чего погибло по меньше мере восемь человек, а квартиры десятков семей оказались уничтожены.

Украина заявляет, что восемь человек погибли в результате российского авиаудара по жилому дому в восточном городе Харькове, где ранее российскими ракетами было уничтожено административное здание и центральная площадь.

«В результате авиаудара… восемь человек погибли и шесть получили ранения в Харькове», — говорится в сообщении Службы по чрезвычайным ситуациям Украины, добавляя, что два человека были извлечены живыми из-под обломков спасателями.

Курсор ранее писал, что российские войска нанесли удар по киевской телевышке недалеко от Бабьего Яра. Оккупанты из РФ начали атаковать коммуникационные объекты Украины — первым из них стала главная телевышка столицы, в которую были направлены три ракеты.

Кроме того, над Харьковом сбили российский самолет, который бомбил жилые дома. Украинская противовоздушная оборона продолжает сбивать российские самолеты и ракеты. Теперь был сбит самолет, пилоты которого осуществляли военные преступления.

В сети показали, во что российские захватчики превратили небольшой украинский город Ахтырка. Небольшой город Ахтырка в Сумской области пытаются захватить российские войска. Населенный пункт с населением примерно 47 тысяч человек держит оборону, за что оккупанты нещадно его расстреливают ракетами, бросают бомбы.

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