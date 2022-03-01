Российский самолет сбросил бомбу на жилой дом в селе Бородянка Киевской области

РФ продолжает творить военные преступления в Украине. Так, самолет сбросил бомбу на жилой дом в селе Бородянка Киевской области. В результате часть дома была полностью разрушена.
Результаты взрыва удалось снять на видео.
Ранее редакция Курсора сообщала, что российские захватчики разграбили церковь в Черниговской области.
Кроме того, мы писали, что Кремль отрицает нанесение ударов по гражданским объектам в Украине, несмотря на доказательства.
Еще напомним, что в МИДе опубликовали срочное сообщение для израильтян, которые находятся в Украине.
Россия заявила, что продолжит наступление на Украину до «достижения всех целей».
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