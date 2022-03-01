Российский самолет сбросил бомбу на жилой дом в селе Бородянка Киевской области

Российские военные бомбят украинские города. Оккупанты хотят окружить украинскую столицу, однако у них ничего не получается. Поэтому они пытаются запугать мирное население, бомбя гражданскую инфраструктуру.

РФ продолжает творить военные преступления в Украине. Так, самолет сбросил бомбу на жилой дом в селе Бородянка Киевской области. В результате часть дома была полностью разрушена.

Результаты взрыва удалось снять на видео.

Ранее редакция Курсора сообщала, что российские захватчики разграбили церковь в Черниговской области.

Кроме того, мы писали, что Кремль отрицает нанесение ударов по гражданским объектам в Украине, несмотря на доказательства.

Еще напомним, что в МИДе опубликовали срочное сообщение для израильтян, которые находятся в Украине.

Россия заявила, что продолжит наступление на Украину до «достижения всех целей».

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