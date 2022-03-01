Российские захватчики разграбили церковь в Черниговской области

Как рассказал дьякон Скиновской церкви, оккупанты залезли в окно и украли продукты. Более того, они даже рылись в мусорном баке. Возможно, чтобы найти там что-то съедобное.

Захватчики из России, которые вторглись со стороны Черниговской области, ограбили церковь в небольшой деревне в селе Корюковка.

О произошедшем написали в пресс-службе регионального управления сил территориальной обороны «Север».

При этом дьякон церкви сказал, что русские разбили окно здания, а вынесли продукты. Некоторые из них даже рылись в мусорном баке.

«Орки бегут», — сказал дьякон.

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