Матери оккупантов-кадыровцев уже оплакивают своих сыновей

В Украине вторглись не только российские регулярные войска, но и Росгвардия, в которую входят и так называемые «кадыроцы», которыми запугивают всех подряд. Однако силы ВСУ их эффективно ликвидируют.

В сети начало распространяться видео, на котором слышно, как женщина рассказывает о гибели сына-чеченца в Украине.

Ролик был опубликован на телеграм-канале Реальная война.

Сын некой женщины Зарган погиб, когда колонна российской военной техники зашла в украинское село. Оккупантов сразу начали обстреливать. Судя по всему, огонь вел беспилотник Байрактар.

По словам женщины, в живых осталось лишь 7 или 8 человек. Тела мертвых начали перевозить в Беларусь.

Ознакомиться с видео можно ниже:

Ранее редакция Курсора сообщала, что Москва обвиняет МИД Великобритании в провоцировании ядерной тревоги Путина.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что с начала полномасштабной войны российские войска потеряли 5700 солдат и офицеров.

Еще напомним, что в сети показали, во что российские захватчики превратили небольшой украинский город Ахтырка.

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