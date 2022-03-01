Матери оккупантов-кадыровцев уже оплакивают своих сыновей

В сети начало распространяться видео, на котором слышно, как женщина рассказывает о гибели сына-чеченца в Украине.
Ролик был опубликован на телеграм-канале Реальная война.
Сын некой женщины Зарган погиб, когда колонна российской военной техники зашла в украинское село. Оккупантов сразу начали обстреливать. Судя по всему, огонь вел беспилотник Байрактар.
По словам женщины, в живых осталось лишь 7 или 8 человек. Тела мертвых начали перевозить в Беларусь.
Ознакомиться с видео можно ниже:
Ранее редакция Курсора сообщала, что Москва обвиняет МИД Великобритании в провоцировании ядерной тревоги Путина.
Кроме того, редакция нашего портала писала, что с начала полномасштабной войны российские войска потеряли 5700 солдат и офицеров.
Еще напомним, что в сети показали, во что российские захватчики превратили небольшой украинский город Ахтырка.
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