Кремль отрицает нанесение ударов по гражданским объектам в Украине, несмотря на доказательства

Выступая в телефонной конференции с журналистами, Песков не стал отвечать на вопросы о том, доволен ли Кремль темпами наступления, и не стал комментировать потери российских военных.

Кремль отрицает, что российские военные использовали кассетные боеприпасы в Украине, и настаивает на том, что российские войска наносили удары только по военным целям.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков настаивает на том, что «российские войска не наносят ударов по гражданской инфраструктуре и жилым районам».

Утверждение Пескова противоречит многочисленным свидетельствам, задокументированным AP, о неизбирательных обстрелах домов, школ и больниц по всей Украине.

Песков также отверг обвинения в том, что российские военные использовали кассетные боеприпасы и разрушительное вакуумное оружие, назвав их выдумками.

Министерство обороны России вчера впервые заявило, что понесло потери, но не привело никаких цифр.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации. Рядом нет никакой военной инфраструктуры. Здание находится в центре города. Момент ракетного удара удалось зафиксировать на видео.

Кроме того, наш сайт писал, что российский снаряд попал в роддом в Киевской области. Российские оккупанты обстреляли частный роддом «Адонис» в поселке Бузова Киево-Святошинского района и реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области.

Еще напомним, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.

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