Россия заявила, что продолжит наступление на Украину до «достижения всех целей»

Сергей Шойгу на параде в Москве Фото: depositphotos.com

Министр обороны страны-оккупанта заявил, что Москва стремится «демилитаризовать и «денацифицировать» Украину, а также защитить Россию от «военной угрозы, создаваемой западными странами».

Россия будет продолжать наступление на Украину до тех пор, пока ее «цели не будут достигнуты», заявил министр обороны Сергей Шойгу почти через неделю после вторжения Москвы.

«Российские вооруженные силы будут продолжать проведение специальной военной операции до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели», — заявил Шойгу на пресс-конференции, транслировавшейся по государственному телевидению России.

Он сказал, что Москва стремится «демилитаризовать и денацифицировать» Украину, а также защитить Россию от «военной угрозы, создаваемой западными странами».

Российские официальные лица часто повторяли заявления о нацизме, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский — еврей.

Российские СМИ неоднократно пытались изобразить Украину на стороне нацизма без каких-либо доказательств в поддержку таких обвинений.

Ранее Курсор сообщал, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что российский снаряд попал в роддом в Киевской области.

Еще напомним, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.

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