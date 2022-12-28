Российский генерал призвал поставить чвк «вагнер» на место: с чем это связано

Генерал-лейтенант и член комитета *госдумы виктор соболев считает, что чвк «вагнер» не имеет ключевой роли в войне в Украине для того, чтобы диктовать свои условия.

Об этом сообщает «НСН».

Таким образом соболев прокомментировал обращение вагнеровцев, которые раскритиковали главу генштаба валерия герасимова. По словам генерал-лейтенанта, военному руководству рф известно о существующих проблемах, которые пытаются решить.

На фоне этого член комитета госдумы сказал, что чвк «вагнер» давно нужно было поставить на место, а также он напомнил, что, в соответствии с законодательством, в рф запрещены частные военные компании.

«Критика тех, кто организует боевые действия, неприемлема. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. [Основатель чвк «Вагнер» евгений] пригожин хоть и не со стороны, но давайте будем честными и откровенными — у него частная военная компания, а это незаконно. Да, они на нашей стороне, мы закрываем глаза, но это, повторюсь, незаконно. Давно нужно было ЧВК «Вагнер» поставить на место: не такую уж роль они играют в зоне спецоперации, чтобы диктовать свои условия. Ставить себя выше других неприемлемо», ‒ заявил соболев.

Ранее журналисты сообщили, что популярность главы чвк «вагнер» в рф становится опасной для путина.

«Курсор» сообщал, что рф потеряла все боевые танки, которые были в строю до вторжения в Украину.

Помимо этого, как считают эксперты Института изучения войны (ISW), в москве надеются, что Запад окажет давление на Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!