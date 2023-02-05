Российский министр лавров прибыл в Ирак

Чиновник также посетит ряд других стран.

Министр иностранных дел *россии сергей лавров прибыл с рабочим визитом в Багдад, столицу Ирака.

Об этом сообщает «ТАСС«.

Это первый пункт очередного турне главы МИД рф, в ходе которого он также посетит Мали, Мавританию и Судан.

Ранее мы рассказывали, что представителю Минобороны рф конашенкову и лаврову выписали повестки в суд.

«Курсор» сообщал, что в россии заговорили о новой волне мобилизации.

Помимо этого сегодня, 5 февраля, президенты россии и Беларуси, владимир путин и Александр Лукашенко, провели телефонный разговор. Что они обсудили – читайте в нашем материале.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!