Российский обстрел Харькова: опубликована первая информация о жертвах

Утром в воскресенье, 5 февраля, около 8:20 утра, центр Харькова был обстрелян российскими ракетами.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Одна из российских ракет попала в пятиэтажное здание университета имени Бекетова и нанесла серьезные разрушения, а другая — влетела в территорию вблизи жилого дома.

«По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, количество пострадавших возросло до четырех человек. Еще один раненый — охранник высшего учебного заведения, куда был нанесен второй ракетный удар. Мужчина получил ушибленные раны, помощь оказали на месте», — написал Синегубов.

Ранее сообщалось о трех пострадавших: 54-летней женщине и двух мужчинах 51 и 55 лет. Женщину госпитализировали с осколочным ранением, мужчинам оказали помощь на месте.

Курсор писал уже, что у Зеленского ответили на ядерные угрозы медведева. Полномасштабная война в Украине имела свои причины, одной из которых является оккупация Крымского полуострова и Донбасса.

Также мы сообщали, что российский нацист, который показывал якобы череп бойца «Азова», получил пулю в лоб.

Напоминаем, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Самым пиковым моментом, по мнению аналитика, стала потеря Херсона, которая сильно ударила по боевому духу военных подразделений и по настроению всего российского общества.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!