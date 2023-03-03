Российский журналист предположил, когда путин объявит новую мобилизацию

В российской федерации* официально не объявляли о проведении мобилизации, но она продолжается в скрытом виде. Российский оппозиционный журналист Майкл Наки предполагает, что путин может объявить новую волну, когда его армия понесет масштабные потери, как это было в Харьковской области в 2022 году.

Об этом он рассказал «24 каналу».

По его словам, генералы не рассказывают российскому диктатору, что на самом деле происходит на фронте в Украине, а поэтому он не видит необходимости пополнять резервы своей армии. С военной точки зрения мобилизацию проводят, чтобы не потерпеть поражение, но путин ее объявляет тогда, когда оккупанты терпят большие потери, например, когда они потерпели поражение в Харьковской области. А пока у него нет ощущения, что ситуация плохая, он такие решения не принимает.

По информации оппозиционера, генералы просто не решаются сообщать путину неприятные новости.

Также он добавил, что сейчас российские захватчики продолжают наступление на нескольких направлениях, но оно не является успешным. Самые тяжелые бои идут за Бахмут на Донбассе.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет большие потери на фронте в Украине, в частности на Востоке, где на сегодняшний день продолжаются самые горячие бои. В СНБО Украины рассказали про ситуацию в Бахмуте, подчеркнув, сколько солдат теряют ВСУ и войска противника.

Еще мы писали, что по словам главного советника главнокомандующего ВСУ генерала Виктора Назарова, война Украины против российских оккупантов может продлиться еще как минимум один год.

Напомним, что президент российской федерации владимир путин неоднократно шантажировал мир применением ядерного оружия, и время от времени он возвращается к этой риторике, но с целью запугивания и попыткой замедлить поставки вооружения украинской армии.