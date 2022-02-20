В ОДКБ заговорили о введении своих войск на Донбасс

По мнению главы Организации, напряженность между Востоком и Западом будет оставаться опасно высокой до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о «гарантиях безопасности».

Генсек ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) генерал-лейтенант Станислав Зась заявил, что ведется обсуждение о введении так называемых миротворцев на Донбасс.

Об этом он заявил в интервью иноформенному агентству Reuters.

Так, по словам белорусского военного, ОДКБ отправит войска в Луганскую и Донецкую область Украины, если в этом вопросе будет достигнут «международный консенсус». Он подчеркнул, что должны быть добрая воля со стороны Украины.

Также он сказал, что для разрешения кризиса необходимо продолжать переговоры.

Зась отрицает, что ОДКБ является инструментом для того, чтобы продвигать интересы России в регионе. Напомним, что в организацию входят такие страны как РФ, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Ранее Курсор сообщал, что боевики на Донбассе обстреляли насосную станцию, оставив без воды 50 населенных пунктов. На сайте коммунального предприятия «Вода Донбасса» сообщили, что два трансформатора были повреждены боеприпасами. В результате 47 населенных пунктов остались без воды, так как перестали работать четыре фильтровальные станции.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что наемники из РФ прибыли в Донецк с целью провокаций.

Еще напомним, что МИД в очередной раз призвал израильтян покинуть Украину.

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