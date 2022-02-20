Финляндия может отправить Украине оружие для защиты от России

Высший чиновник Финляндии призвал правительство своей страны обеспечить украинскую армию оборонительным вооружениям для того, чтобы Украина «могла себя защитить».

Финляндия должна пересмотреть свой отказ от поставок оружия Украине. С таким предложением выступил Юсси Халла-ахо, новый председатель парламентского комитета по иностранным делам.

Чиновник назвал лучшим способом помочь Киеву «дать ему возможность защитить себя».

Халла-ахо объяснил, что Финляндия не хочет поставлять оружие, потому что не хочет провоцировать конфликт. Но теперь он верит в нужду поставки оружия в страну — он считает, что единственная «потенциальная цель нападения РФ в том, чтобы поощрить злоумышленников».

Политик также выразил мнение, что российские власти «намеренно создают атмосферу неопределенности», чтобы сохранить свой контроль и обеспечить безопасное разрешение конфликта в Украине.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Кроме того, Россия проведет масштабные ядерные учения. Министерство обороны заявило, что президент России Владимир Путин будет лично наблюдать за ходом субботних учений, в ходе которых будут проведены многочисленные тренировочные пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет.

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