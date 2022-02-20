Финляндия может отправить Украине оружие для защиты от России

Финляндия должна пересмотреть свой отказ от поставок оружия Украине. С таким предложением выступил Юсси Халла-ахо, новый председатель парламентского комитета по иностранным делам.
Чиновник назвал лучшим способом помочь Киеву «дать ему возможность защитить себя».
Халла-ахо объяснил, что Финляндия не хочет поставлять оружие, потому что не хочет провоцировать конфликт. Но теперь он верит в нужду поставки оружия в страну — он считает, что единственная «потенциальная цель нападения РФ в том, чтобы поощрить злоумышленников».
Политик также выразил мнение, что российские власти «намеренно создают атмосферу неопределенности», чтобы сохранить свой контроль и обеспечить безопасное разрешение конфликта в Украине.
Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.
Кроме того, Россия проведет масштабные ядерные учения. Министерство обороны заявило, что президент России Владимир Путин будет лично наблюдать за ходом субботних учений, в ходе которых будут проведены многочисленные тренировочные пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет.
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