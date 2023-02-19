Россия использует новую ракетную тактику – ВСУ

Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что на прошлой неделе *россия внесла коррективы в тактику применения ракет против Украины.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на эфир телемарафона.

До этого армия рф устраивала массированные атаки примерно раз в две недели, но теперь подход изменился. Оккупанты сейчас применяют небольшое количество ракет, которые запускают над руслами Днестра и Южного Буга, как можно ниже «прижимая» их к земле.

«Противник начал использовать и ночные удары. Ночью бьет ракетами, потому что раньше это были Шахеды ночью. А утром при массированных ударах уже были ракетные удары. На этот раз он прячет эти ракеты в руслах рек. Использует и реку Днестр, и Южный Буг, чтобы низшая ракета была «прижата» к земле и таким образом где-то удается обойти те средства ПВО, которые могут потенциально их уничтожить», – рассказал Игнат и напомнил о ситуации 18 февраля, когда из морского катера россияне выпустили четыре ракеты.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!