Великобритания: У россии критическая нехватка ударных ракет

Британская разведка уверенна, что россия почти исчерпала весь свой запас ударных ракет, из-за чего приходится использовать ракеты C-300 и C-400, предназначенные для ПВО.

Россия увеличила использование ракет ПВО в режиме дополнительной наземной атаки из-за критической нехватки специальных ударных ракет. Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании.

«Россия почти наверняка развернула стратегические системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для сбивания самолетов и ракет дальнего радиуса действия вблизи Украины с момента начала вторжения. Это оружие имеет относительно небольшие боеголовки, предназначенные для уничтожения самолетов. Они могут представлять серьезную угрозу для войск, находящихся в открытых и легких сооружениях, но вряд ли смогут прорваться через прочные сооружения», — говорится в сообщении в Twitter.

Существует также высокая вероятность того, что это оружие промахнется мимо цели и вызовет жертвы среди мирного населения, поскольку ракеты не оптимизированы для этой роли, а их экипажи будут плохо подготовлены для выполнения подобных задач.

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!