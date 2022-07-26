Россия может применить химоружие в Славянске

министерство обороны российской федерации, выпустило сообщение в Telegram-канале, в котором анонсировалась химическая атака в Славянске в ближайшие дни.

В россии заявили, что украинские военные и спецслужбы готовят провокацию в Славянске с использованием отравляющих веществ. В частности, представители Службы безопасности Украины намерены реализовать этот план на жировом комбинате города.

В минобороны россии добавили, что Киев намерен взорвать емкости с опасным химическим веществом гексаном объемом 120 литров. В ведомстве добавили, что в результате взрыва гексана образуется токсичное облако, которое может распространится более чем на 10 км.

Кроме этого, если произойдет взрыв этого вещества, то в зону химического поражения попадут все жилые районы Славянска, а также близлежащих населенных пунктов.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Курсор собщал, что украинцы в блокаде: россия не выпускает людей с оккупированных территорий. Оказавшиеся в заложниках жители Мелитополя и Херсона лишены возможности выехать на подконтрольную Украине территорию. Они стоят в колонне из 1200 машин под палящим солнцем, а рф уверена, что потребности в «зеленом коридоре» нет.