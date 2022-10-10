Россия нанесла самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны

В Минэнергетики Украины рассказали, в чем состоит цинизм действий армии рф, а также заявили о прекращении экспорта электроэнергии.

Министр энергетики Герман Галущенко утверждает, что 10 октября армия *рф совершила самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны.

«Пострадали и системы распределения энергии, и системы генерации. Это самая масштабная атака на энергосистемы Украины за все время войны. Цинизм состоит в том, что нанесены удары по всей цепи поставки. Для того чтобы осуществить возможности переподключений», – заявил Галущенко в эфире телемарафона.

Помимо этого, из-за ракетных обстрелов, нанесших повреждения тепловой генерации и электроподстанции, Украины вынужденно прекращает со вторника, 11 октября, экспорт электроэнергии. Это сделано для того, чтобы стабилизировать собственную энергосистему.

«Именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому россия уничтожает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины», – рассказал Галущенко.

В Министерстве энергетики Украины отмечают, что путин продолжает заниматься энергетическим террором украинцев и увеличивать энергетическое давление на Европейский Союз. Там добавили, что даже после остановки Запорожской атомной станции, более 7 месяцев оккупированной россией, Украина продолжала выполнять свои обязательства перед европейскими партнерами по экспорту электроэнергии.

Ранее премьер-министр Яир Лапид решительно осудил террористические атаки армии рф, которые были нацелены сегодня, 10 октября, практически по всем украинским городам.

Также «Курсор» сообщал о том, что Байден прокомментировал ракетные удары по Украине.

Помимо этого, журналисты утверждают, что путин привел росгвардию в полную боеготовность.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!