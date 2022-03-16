Россия наносит ракетные удары по побережью Черного моря возле Одессы

По информации Министерства внутренних дел Украины российские войска обстреляли Украину в районе Одессы со стороны Черного моря.

Военные корабли россии* нанесли ракетные и артиллерийские удары по черноморскому побережью Украины возле Тузлы, которая южнее Одессы.

Об этом сообщает советник Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

«Они выпустили огромное количество боеприпасов с большого расстояния», — сообщает.

По словам Геращенко, россия ночными авиаударами проверяла систему береговой обороны Украины.

Нет информации о повреждениях каких-то объектов. «Попыток высадки войск не было», — заявил советник.

«Курсор» ранее сообщал, что ЕС подготовил новый пакет санкций против россии. Лидеры стран Евросоюза стремятся сделать все для того, чтобы разрушить экономику россии и тем самым побудить ее закончить кровопролитную войну в Украине.

Кроме того сообщалось, что премьер-министры Польши, Чехии и Словении прибыли в Киев.«Мы должны как можно скорее остановить трагедию, которая происходит в Украине», — заявил Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши.

«Курсор» писал, что ПАСЕ может официально признать Приднестровье оккупированной территорией. Многие страны-члены ПАСЕ выступили за то, чтобы признать Приднестровье оккупированной россией территорией. Также страны призывают признать этот акт «военной агрессией против Республики Молдова».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!