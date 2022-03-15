Премьер-министры Польши, Чехии и Словении прибыли в Киев

Премьер-министр Польши прибыл в столицу Украины Киев вместе со своими коллегами из Чехии и Словении, чтобы обсудить ситуацию в стране из-за вторжения российских оккупантов.

«Мы должны как можно скорее остановить трагедию, которая происходит в Украине», — заявил Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши. «Вот почему вместе с польским вице-премьером Ярославом Качиньским и премьер-министрами Петром Фиалой и Янезом Янсом мы находимся в Киеве».

С российской стороны министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду посетит москву* для переговоров со своим российским коллегой сергеем лавровым.

«В ходе встречи мы обсудим ситуацию на Украине, в Закавказье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Центральной Азии, в Черноморском регионе», — говорится в сообщении мид россии.

«Курсор» писал, что ПАСЕ может официально признать Приднестровье оккупированной территорией. Многие страны-члены ПАСЕ выступили за то, чтобы признать Приднестровье оккупированной россией территорией. Также страны призывают признать этот акт «военной агрессией против Республики Молдова».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!