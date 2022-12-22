Россия нацелилась на Арктику- СМИ

россия* в течение многих лет заявляла, что Арктический регион — ключевой для нефтегазового сектора страны и ее ядерной обороны.

Журналисты CNN детально изучили спутниковые снимки, полученные от компании Maxar Technologies, и заявили, что россия несет огромные потери в войне против Украины, но при этом активно усиливает военное присутствие в регионах Крайнего Севера вблизи Арктики.

Сообщается, что фото засняты российские радиолокационные базы и взлетно-посадочные полосы, которые россия модернизировала.

«Арктический регион давно является ключевым для рф, так как в этом районе находится значительная часть современного ядерного оружия и подлодок», — говорится в статье.

Также россии важен этот регион, потому что из-за таяния льда появляются новые морские пути, которые соединяют юго-восточную Азии и Европу.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, из-за недавней напряженности НАТО «удвоило свое присутствие на севере», таким образом отвечая на действия россии.

«Стратегическая важность этих районов не изменилась из-за войны в Украине, развязанной россией. Мы видим, что российская федерация вновь открывает старые советские базы и военные объекты», — отметил генсек.

Ранее Курсор писал, что ветеран США дипломат Генри Киссинджер заявил, что в мае он предложил прекращение огня, в соответствии с которым россия отступит к линии фронта до вторжения 24 февраля, но Крым станет предметом «переговоров».

Кроме этого, по словам Уильяма Бернса, российская армия показала себя крайне плохо и понесла огромные потери, российская экономика понесла долгосрочные убытки, а большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается.

Напомним, что многие страны стали на сторону Украины и осудили российский террор, но есть мировые лидеры, которые продолжают сохранять с агрессором партнерские отношения, потому что для них это выгодно в различных сферах. Однако, украинская сторона имеет возможность минимизировать сотрудничество этих стран с путиным.