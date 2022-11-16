Россия объявила дезертирами военных, которые по приказу покинули Украину

Российские военные из Иркутской области по приказу покинули проведения боевых действий в Украине за несколько дней до окончания их контракта, после чего командование признало их дезертирами.

Об этом сообщает Baza.

В мае Александр из Иркутской области записался добровольцем и заключил 2-месячный контракт. Его наградили медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, а уже в июле его отряд со всем батальоном вывели в *россию. В рф Александр и ещё около сорока добровольцев узнали, что они оказались в списке «пятисотых» – то есть отказавшихся воевать. При этом контракты у всех оккупантов как раз должны были закончиться в течение суток или трёх.

В похожую ситуацию попал другой доброволец по имени Константин. По его словам, после вывода из Украины ему и его сослуживцам не предоставили справку об участии в войне, а через несколько месяцев сообщили, что их «исключиди из отряда в связи с отказом от участия в СВО (войне – прим.ред)». Как и в случае с Александром, Константину до окончания контракта оставалась пара дней. Он добавил, что хотя бы получил деньги, а вот часть военных выплат не получила.

По словам россиян, такие «дезертирства» командование оформляет и в других добровольческих отрядах. Они рассказали, что подобное произошло с теми, кто весной заключил контракт не на два, а на четыре месяца.

Почему им не выдали справки об участии в боевых действиях – неизвестно. Константин добавил, что некоторых «пятисотых» уже повторно отправили в Украину, где они воюют с формальным статусом «отказников».

Также «Курсор» сообщал, что россия уменьшит ракетные удары по Украине.

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