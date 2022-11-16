Россия уменьшит ракетные удары по Украине — аналитики ISW

Российские военные, вероятно, использовали значительную часть имеющихся у них систем высокоточного оружия во время массированного удара по Украине 15 ноября.

Аналитики Института изучения войны заявили, что россия* нанесла самый массированный ракетный удар по территории Украины с начала войны. Под обстрел попали объекты критически важной инфраструктуры Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW предположили, что россия использовала значительную часть имеющихся у нее систем высокоточного оружия во время скоординированных ракетных ударов 15 ноября. Однако, увеличение процента сбитых Украиной ракет говорит об улучшении состояния украинской противовоздушной обороны в течение последнего месяца.

Генштаб Украины сообщил, что 15 ноября украинские ПВО сбили 73 российские крылатые ракеты и все беспилотники. Украинские ПВО ранее сбили 43 крылатые ракеты из 84 и 13 беспилотников из 24 во время скоординированных российских ракетных ударов 10 октября.

ISW также считает, что российские силы значительно истощают свой запас высокоточного оружия и, вероятно, им придется замедлить темпы своей кампании против критически важной украинской инфраструктуры. Эксперты добавили, что ущерб украинской энергетической инфраструктуре вряд ли сломит дух украинцев, учитывая улучшение ПВО Украины и недавние победы в Херсонской области.

ISW также отметил, что российские войска истощают свои запасы высокоточных систем вооружения и, вероятно, будут вынуждены замедлить темпы обстрелов критически важной украинской инфраструктуры.

Эксперты констатировали, что россия подготовила массированный ракетный удар до того, как президент Украины Владимир Зеленский представил мирное предложение из 10 пунктов на саммите G20 15 ноября.

Аналитики считают, что москва намеренно и заранее спланировал массированный ракетный удар по Украине накануне выступления Зеленского на саммите G20, так как ракетный удар по нескольким направлениям требует существенной военной подготовки.

По словам экспертов, заявления москвы вокруг саммита G20 еще больше подтверждает тот факт, что россия не заинтересована в перспективе мирных переговоров с Украиной.

Ранее Курсор писал, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране вводят экстренные отключения света.

Кроме этого, США и Великобритания прокомментировали массированный ракетный обстрел Украины. Россия обстреливала украинские города во время саммита G20.

Курсор писал, что в Польше упали российские ракеты, есть погибшие. Представитель польского правительства Петр Мюллер рассказал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

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