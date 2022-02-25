Россия отправляет на войну с Украиной новобранцев: ВСУ взяли новых пленных

Срочников заставляют подписывать контракты, а у тех, кто отказывается, «отбирают военные билеты, либо подписывают контракты за них», по словам руководителя «Комитета» Ольги Ларкиной.

Российская организация «Комитет солдатских матерей» заявила о том, что на войну с Украиной привлекаются солдаты-срочники. Многие из них новобранцы, которые даже не успели пройти соответствующую военную подготовку. Их заставляют подписывать контракты насильно.

По российским законам, отправлять срочников на войну нельзя, если не прошло и четырех месяцев после начала службы.

В минобороны РФ отрицают, что в войне с Украиной задействуют срочников.

Между тем, украинские военные взяли новых пленников. Оккупанты снова заявили о том, что не знали, что направляются на войну с Украиной.

Генеральный штаб Вооруженных сил украины сообщил, что сдались в плен две оккупанта из Улан-Уде. В сети показали видео допроса:

Ранее Курсор сообщал, что Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации.

Кроме того, мы писали, что Россия ударила по Киеву ракетами, из-за попадания ВПН вспыхнула многоэтажка.

Еще напомним, что главнокомандующий ВСУ заявил, что у российских войск не получилось осуществить молниеносную войну.

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