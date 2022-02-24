Главнокомандующий ВСУ заявил, что у российских войск не получилось осуществить молниеносную войну

Украинский военный заявил, что весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Он поблагодарил всех защитников Украины за то, что они дают достойный отпор российскому оккупанту.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный решил обратиться к своим боевым товарищам. Он поблагодарил их та то, что они доблестно обороняют страну.

Свое обращение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он обратился к генералам, офицерам, сержантам и солдатам. Он поблагодарил их за то, что они обороняют Украину от российского оккупанта. Также он выразил благодарность украинскому народу за поддержку, доверие, помощь и молитвы.

Кроме того, Залужный сказал «спасибо» международным партнерам Украины. При этом отметил, что на данный момент нужно не обсуждать, а действовать.

Залужный отметил, что блицкриг России не удался.

«Умоются собственной кровью!» — заявил он.

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