Главнокомандующий ВСУ заявил, что у российских войск не получилось осуществить молниеносную войну

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный решил обратиться к своим боевым товарищам. Он поблагодарил их та то, что они доблестно обороняют страну.
Свое обращение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
Он обратился к генералам, офицерам, сержантам и солдатам. Он поблагодарил их за то, что они обороняют Украину от российского оккупанта. Также он выразил благодарность украинскому народу за поддержку, доверие, помощь и молитвы.
Кроме того, Залужный сказал «спасибо» международным партнерам Украины. При этом отметил, что на данный момент нужно не обсуждать, а действовать.
Залужный отметил, что блицкриг России не удался.
«Умоются собственной кровью!» — заявил он.
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