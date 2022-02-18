В США заявляют, что Россия планирует кампанию арестов и убийств в Украине после вторжения

Россия составила списки украинских политических деятелей и других оппонентов, которые станут мишенью для арестов или убийств в случае нападения РФ на Украину.

Соединенные Штаты получили информацию о том, что Россия может нацелиться на видных политических оппонентов, активистов по борьбе с коррупцией, а также белорусских и российских диссидентов, живущих в Украине, если она продолжит реализацию планов вторжения в Украину. Об этом пишет Foreign Policy.

Отметим, что президент США Джо Байден предупредил в четверг, что угроза возобновление российского вторжения в страну остается «очень высокой» и может произойти в ближайшие несколько дней.

Четыре человека, приближенные к американской разведке, заявили, что Россия составила списки украинских политических деятелей и других видных активистов, которые должны быть арестованы или убиты в случае нападения России на Украину.

Пятый человек, официальный представитель США, давший информацию на условиях анонимности, сказал, что Соединенные Штаты снижают уровень секретности данных своей разведки об угрозах определенным группам в Украине, чтобы поделиться этой информацией с украинскими правительственными чиновниками и другими партнерами в регионе.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной.

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