Россия планировала провести «чистки» в Украине — доклад RUSI

Военно-политическое руководство россии в начале полномасштабного вторжения в Украину намеревалось не только захватить территории и свергнуть правительство Украины, но и провести массовые убийства граждан.

Об этом сообщается в докладе британского Королевского объединенного института вооруженных сил (RUSI).

Доклад подготовили исследователи RUSI Джек Уотлинг и Ник Рейнолдс, экс-советник руководителей Минобороны и Службы внешней разведки Украины Александр Данилюк, и экс-командующий Десантно-штурмовых войск Михаил Забродский.

По мнению авторов, москва планировала нанести молниеносный удар, после которого политики Украины сбежали бы из страны или были бы захвачены. Кроме этого, благодаря таком удару, у украинцев не было бы времени мобилизоваться, чтобы сопротивляться вторжению россиян.

Также была поставлена отдельная задача — захват или уничтожение участников Революции Достоинства 2013-2014 годов. Согласно плану, фбс рф была поставлена задача по задержанию местных функционеров и по проведению фильтрации украинцев.

В частности, население Украины было бы разделено на несколько категорий: непримиримые (эту категорию планировали убить), нелояльные (эту категорию планировали убедить или запугать), нейтральные. (эту категорию планировали склонить к сотрудничеству с рф), полностью лояльные (эта категория должна была сразу начать работу на россиян).

Авторы доклада отметили, что москва думала, что высший командный состав ВСУ предаст власть и перейдет на стороны россиян.

Ранее Курсор писал, что эксперты рассказали, почему план российского вторжения в Украину провалился. путин планировал оккупировать все украинские земли за 10 дней.

Курсор также сообщал, сколько у рф ракет и как она восстанавливает запасы.

Напомним, что в ВСУ рассказали, почему россия несколько недель не использует иранские дроны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!