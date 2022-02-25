Россия подбила молдавский корабль в Черном море

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины, на данный момент связь с судном отсутствует. Непонято, в каком состоянии находится корабль и его экипаж.

Российский корабль подбил молдавский бункеровщик (судно, которое нужно для бункеровки судов в портах) в Черном море. Речь идет о судне под названием «Миллениум Спирит». Оно шло по Черному морю, когда его, в 12 милях от порта Южный, атаковали.

О случившемся сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный на своей странице в социальной сети Facebook.

«Обстоятельства выясняются, связи с судном нет», — сообщил он.

Также были опубликованы фотографии с места молдавского судна.

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