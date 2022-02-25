В МВД Украины рассказали о ситуации в Черном море

Как рассказал представитель министерства внутренних дел Украины, остров Змеиный, важный объект в Черном море, сейчас находится под охраной украинских пограничников.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что остров Змеиный в Черном море находится под контролем Украины. Сейчас его охраняют украинские пограничники.

Он заявил, что два неизвестных корабля подошли к острову и обстреляли пирс. Однако на данный момент остров контролируется Украиной.

Отметим, что ранее сообщалось, что с островом была утеряна связь. Предполагалось, что российские оккупанты взяли Змеиный под свой контроль.

В сети появилось видео, снятое пограничниками острова. Его уже успели назвать «последним».

Ранее редакция нашего портала писала, что у Путина назвали условие для проведения переговоров с Украиной.

Кроме того, Курсор сообщал, что генсек ООН призвал Россию прекратить операцию против Украины.

Еще напомним, что в Израиле опубликовали свежую карту боев ВСУ против российских оккупантов.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.