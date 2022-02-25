Российская армия обстреляла из «Градов» детский дом в Киевской области

«В настоящее время дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют», — сказала генпрокурор Венедиктова.

Российская армия обстреляла из «Градов» детский дом возле города Ворзель Киевской области, в котором находились 50 детей.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

«При ведении боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня «Град» в одно из помещений детского дома возле г. Ворзель Киевской области, в котором находилось 50 детей», — написала Венедиктова.

Пострадавших в результате обстрела нет, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях. «В настоящее время дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. С вмешательством прокуратуры принимаются меры по их эвакуации», — заключила генпрокурор.

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