Россия потеряет статус ведущей энергетической державы — СМИ

По словам руководителя Международного энергетического агентства, экономиста Фатиха Бироля, москва станет победителем в энергетической войне с Западом.

Об этом сообщает Bild.

По словам Бироля, три причины не позволят этому случится. По его словам, в начале войны россии против Украины 75% экспортного газа и 55% экспортной российской нефти приходилось на страны Европы. Сейчас россия лишилась крупнейшего покупателя своих энергоресурсов.

Также он добавил, что москва может поставлять российский газ и нефть странам Азии, но для реализации этого сценария необходимо построить новые трубопроводы. Москва может потратить на это все десятки лет и значительные средства.

Эксперт отметил, что москва не может использовать морские пути для того, чтобы активизировать поставки газа и нефти. Он добавил, что танкеру с энергоресурсами нужно около пяти дней, чтобы добраться из рф в страны Евросоюза, и от 65 до 75 дней — в страны Азии..

Бироль также заявил, что российские энергетические гиганты должны будут внедрить новейшие технологии, необходимые для разработки геологически сложных месторождений нефти и газа. На данный момент рф покинули многие западные технологические компании. Все это значительно осложнит задачу российские энергокомпаниям.

Ранее Курсор писал, в Евросоюзе договорились убрать российский газ из соглашений о совместной закупке. Согласованные правила позволят государствам-членам и энергетическим компаниям совместно покупать газ на мировых рынках.

Наша редакция сообщала, что у президента рф есть три козыря, но они могут сыграть против него. Москва ищет способы, чтобы «заморозить» войну в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!