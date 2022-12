Россия потеряла спутник на орбите — ученый

По словам ученого из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатана Макдауэлла, россия осуществила запуск ракеты-носителя ангара-1.2 16 октября, выведя на орбиту спутник Космос-2560. ПО его словам, этот аппарат внесли в каталог космических объектов.

Об этом ученый написал в Twitter.

Макдауэлл заявил, что российский спутник вернулся в атмосферу нашей планеты 10 декабря над Гуамом. Он. добавил, что этому спутник, как и его предшественнику, не удалось подняться на орбиту Земли.

The Russian military sat Kosmos-2560, launched in October, reentered on Dec 10 at 0154 UTC over Guam. Like the previous satellite it the series, it performed no orbit raising burns. pic.twitter.com/ukxSU3PIco

