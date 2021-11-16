Россия признала проведение испытаний вооружения на орбите Земли

Спутник, который был сбит российской ракетой, находился на орбите Земли с 1982 года.

В армии РФ заявили, что они действительно провели испытание противоспутниковой ракеты, во время которого был сбит еще советский спутник «Целина-Д». Однако в минобороны России отметили, что обломки спутника не могли нести угрозу Международной космической станции.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление представителя министерства обороны России.

Отмечается, что спутник находился на орбите нашей планеты еще с 1982 года, когда его запустил СССР. Также российские военные заявили, что все фрагменты, которые образовали в ходе разрушения спутника, будут взяты под наблюдение до того момента, как они полностью разрушатся.

Напомним, что в США обвинили Россию в проведении опасных испытаний нового оружия в космосе. Представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что в понедельник, 15 ноября, военные России провели испытания противоспутникового оружия в космосе. Официальный представитель госдепа США подчеркнул, что российские военные испытания всколыхнули кучу космического мусора на орбите и поставили под угрозу работу МКС.

Кроме того, Курсор сообщил, что генерал армии США назвал место, где Россия может начать военное наступление в Европе. Американский генерал Бен Ходжес заявил, что Россия может начать военные действия в Европе в районе Сувальского коридора, соединяющего Беларусь с Калининградской областью.

В Великобритании призвали НАТО готовиться к войне с РФ. Глава вооруженных сил Великобритании Картер считает, что Россия может представлять угрозу для Европы в ближайшем будущем. По словам генерала, РФ находится в постоянной политическом конфликте со странами запада, но не хочет вести активные боевые действия, поэтому будет пытаться достичь поставленных способов «более тонкими методами».

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